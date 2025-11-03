Piden actualizar la Tarjeta SUBE para mantener descuentos locales activos

La Secretaría de Servicios Públicos, hizo un llamado a los usuarios de la tarjeta SUBE que poseen descuentos locales a actualizar su plástico con urgencia. El objetivo es asegurar la continuidad de las bonificaciones al momento de utilizar el transporte público.

La medida es fundamental para un grupo de beneficiarios que aún tiene pendiente el trámite. Según los datos municipales, de un total de 644 usuarios con descuentos locales registrados, 272 aún no completaron la actualización. Los restantes 372 ya realizaron el procedimiento.

Se solicita especialmente a este grupo realizar la actualización a la brevedad para evitar la pérdida de los descuentos vigentes.





Cómo Realizar la Actualización

El procedimiento es simple y puede realizarse por dos vías principales:

Desde la App SUBE: Ingresar a la opción “Acreditá y consultá saldo”.

Seleccionar “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte posterior del celular (debe contar con Android 6 o superior y tecnología NFC) hasta que aparezca el mensaje de confirmación. En una Terminal Automática SUBE: Acercarse a la terminal más cercana.

Apoyar la tarjeta hasta que el sistema indique que puede ser retirada.

La Municipalidad recordó que los beneficiarios de la Tarifa Social Federal, que cuentan con un 55% de descuento a nivel nacional, no necesitan realizar este trámite de actualización local.

Se insta a los usuarios pendientes a completar la gestión para garantizar que los descuentos continúen vigentes y sus viajes se realicen sin inconvenientes.