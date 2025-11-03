Pescadores organiza la segunda edición de su posta americana para nadadores máster

La subcomisión de natación de adultos del Club de Pescadores y Náutica de San Pedro llevará a cabo este domingola segunda edición de su encuentro de natación denominado "", que se desarrollará bajo la modalidad de posta americana para nadadores máster (mayores de 18 años).

El evento se realizará en el natatorio Juan José Sánchez de la institución y ofrecerá una jornada de competencia y camaradería para deportistas de San Pedro y localidades vecinas, replicando la exitosa convocatoria de 2024, que superó los 50 participantes.

Modalidad y Convocatoria

La jornada iniciará a las 9.00 horas con la recepción de los nadadores. La propuesta central consiste en dos postas americanas por relevos:

Una posta de carácter competitivo. Una posta de carácter recreativo.

En cada andarivel, participarán seis nadadores que se relevarán para nadar 50 metros de forma continua durante un lapso total de 30 minutos. El equipo que logre acumular la mayor cantidad de metros será el ganador de su respectiva categoría.

Inscripción y Tercer Tiempo

Los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el jueves 6 de noviembre. La inscripción tiene un costo de $10.000 e incluye un refrigerio en la pileta y, como es tradición en este tipo de encuentros deportivos, un "choripán" a la salida de la pileta para compartir el "tercer tiempo" de camaradería.

Para consultas e inscripciones, los nadadores deben comunicarse al teléfono 3329-636398.