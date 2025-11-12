Persecución y captura de un joven de Baradero en un auto robado con patentes falsas (Video)

Un hombre oriundo de Baradero fue detenido esta tarde en San Pedro tras una intensa persecución policial, luego de ser interceptado a bordo de una camioneta SUV robada que circulaba con patentes adulteradas.

El operativo se inició cuando personal de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) y de la Estación de Policía Comunal (EPC) de Baradero se encontraban realizando tareas de investigación en la zona por un ilícito reciente ocurrido en la vecina localidad.

El sujeto investigado, al advertir la presencia policial, emprendió una fuga veloz a bordo de un automóvil tipo SUV, marca Honda de color blanco. Los efectivos lograron identificar rápidamente que el vehículo llevaba colocadas chapas patentes correspondientes a otro rodado de similar marca y modelo, radicado también en Baradero.

La EPC San Pedro fue alertada telefónicamente y coordinó de inmediato unen las principales vías de la zona. Minutos más tarde, el vehículo fue interceptado en las inmediaciones de la, en sentido a la Ruta Nacional N° 9, mientras circulaba a alta velocidad.

Los efectivos procedieron a la aprehensión del conductor, un joven sujeto masculino, reconocido como un "malviviente" oriundo de Baradero.

Tras la detención, se comprobó que el vehículo se correspondía con uno que había sido denunciado como sustraído recientemente en la localidad de Campana. El automóvil quedó formalmente secuestrado.

El detenido permanece alojado en la EPC local a la espera de las directivas de las autoridades judiciales intervinientes, quienes deberán determinar su situación procesal.