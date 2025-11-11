Paritaria municipal: Gremios rechazaron 50 mil pesos no remunerativos y el Ejecutivo evalúa contrapropuestas

Culminó sin acuerdo la reciente reunión paritaria entre el Departamento Ejecutivo municipal y los representantes gremiales del sector, Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El Ejecutivo presentó una propuesta de 50.000 pesos de suma fija no remunerativa.

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) rechazó la oferta, argumentando que no aceptará sumas que no impacten en el salario básico, ya que estas no son percibidas por los trabajadores jubilados. En este sentido, el STM insistió en su propuesta original de un incremento de $150.000 al básico, a ser abonado en tres cuotas iguales de $50.000.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitó un incremento salarial del 15% desdoblado, con un 10% a ser liquidado con los haberes del mes de noviembre. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) acompañó formalmente la solicitud presentada por ATE.

Tras escuchar los planteos de los gremios, el Departamento Ejecutivo indicó que evaluará ambas contrapropuestas (la del STM y la de ATE/UPCN).

Se convocó a una nueva mesa de diálogo para este jueves 13 a las 12:00 horas, en un intento por acercar posiciones y evitar un conflicto. Los sindicatos advirtieron que, en caso de no lograr un acuerdo satisfactorio, se evaluarán las acciones a seguir.