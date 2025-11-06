Paraná se impuso 3 a 1 a Independencia y es el campeón del Torneo Clausura

Paraná Fútbol Club se alzó con la victoria en la final delde la Liga Deportiva Sampedrina al derrotar 3 a 1 a Independencia Fútbol Club.

El partido se disputó anoche en el Estadio Municipal, ante una multitud que presenció la coronación del equipo dirigido por Pablo Guereta.

Para el "Albirrojo" fue la revancha directa ante el mismo rival que lo había superado en la final del Torneo Apertura disputado meses atrás.

El marcador se abrió rápidamente a favor de Independencia, que tomó la delantera a los 8 minutos del primer tiempo con un gol de Juan Vellón. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Paraná reaccionó con contundencia.

La igualdad llegó a los 11 minutos gracias a Eugenio Cardozo. El envión del local se mantuvo, y a los 24 minutos, Valentín Ramos logró dar vuelta el resultado. La diferencia se amplió antes del descanso, cuando el delantero Franco Boaglio marcó el 3 a 1 definitivo. Durante el segundo tiempo, Paraná supo gestionar la ventaja, impidiendo la reacción de "La I".

Con este nuevo éxito, Paraná suma la estrella número 25 a su palmarés y ahora se prepara para disputar la Gran Final del Año frente al mismo adversario, Independencia, para definir al campeón absoluto de la temporada local.