Otras dos detenciones por el violento asalto en zona de barrancas

​Las detenciones se efectivizaron en la vía pública, precisamente en la intersección de las calles Mitre y Bartolomé Moreno, en pleno centro sampedrino, mediante órdenes judiciales emanadas por las autoridades competentes.

​Según fuentes policiales, los dos sujetos masculinos detenidos formarían parte del grupo de malvivientes que cometieron el hecho, tal como se desprendió del análisis de material fílmico recolectado durante la investigación.





​ Elementos de prueba secuestrados

​Durante el procedimiento, el personal de GTO procedió al secuestro de prendas de vestir que, de acuerdo con el cotejo realizado con las imágenes analizadas, serían las que vestían los aprehendidos al momento de perpetrar el ilícito.

​Ambos sujetos fueron trasladados y permanecen alojados en la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, a disposición de las autoridades judiciales intervinientes que entienden en la causa. Se espera que en las próximas horas se les tome declaración y se defina su situación procesal.

En el marco de la misma causa que ya registrara detenciones en la víspera, personal del Grupo Tareas Operativas (GTO) de la Policía Comunal concretó este viernes por la tarde la aprehensión de dos hombres más señalados como partícipes del violento asalto ocurrido días atrás en la zona de barrancas de esta ciudad.