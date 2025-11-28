ATE sostuvo que el Ejecutivo busca estigmatizar a los municipales y denuncia grave pérdida del poder adquisitivo

La seccional San Pedro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitió un duro comunicado donde rechaza "maliciosas e infundadas" declaraciones realizadas por el Ejecutivo Municipal en distintos medios de comunicación, acusando a la gestión de buscar "estigmatizar" al personal para obtener apoyo social.

El gremio de estatales centró su crítica en la grave situación salarial, asegurando que las comparaciones difundidas por el Municipio son "limitadas y parciales". ATE remarcó que un trabajador municipal ingresante, con una carga horaria de 44 horas semanales, percibe un salario básico de $\$542.198$, monto que se encuentra "muy por debajo de lo que gana un empleado del sector comercio en condiciones similares".

En relación con las cifras oficiales, que indicaban que la mayoría de los trabajadores percibiría entre $\$800.000$ y $\$1.000.000$, ATE fue categórico al señalar que "esos montos se encuentran por debajo de la Canasta Básica Familiar, que en octubre fue de $\$1.213.799$."





Pérdida del 85% del poder de compra

El sindicato ahondó en la crisis salarial al recordar que, de las diez paritarias anuales celebradas durante los últimos diez años de gestión política, solo dos lograron resultados positivos (una equiparó la inflación y otra la superó apenas por el $1,5\%$).

"Como consecuencia, las y los trabajadores municipales han perdido más del $85\%$ de su poder adquisitivo," afirmó el gremio, destacando que incluso personal con más de dos décadas de antigüedad en categorías altas y con bonificaciones por responsabilidad perciben salarios de bolsillo inferiores a la Canasta Básica Familiar.

ATE también sostuvo que la responsabilidad dirigencial alcanza a quienes conducen el municipio desde hace diez años y que el alto acatamiento a las medidas de fuerza no obedece solo al desacuerdo salarial, sino a un "conjunto de problemas acumulados: promesas incumplidas, precarización laboral, falta de recategorizaciones y ausencia de una política real de reconocimiento."

El comunicado concluyó con un llamado a la dirigencia a asumir compromisos, indicando que "no puede seguir recayendo siempre sobre ellos el mayor sacrificio, y renunciar a sus puestos no es una opción: las respuestas deben venir del municipio."

Comunicación completa de ATE San Pedro: