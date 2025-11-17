Obras de reparación vial en el acceso a la costanera

La Secretaría de Servicios Públicos, informó que se están llevando a cabo trabajos de mejora y reparación en la calzada de la intersección entre las calles Rómulo Naón, Avenida España y Coronel Thorne, un punto estratégico que conecta directamente con la costanera baja de la ciudad.
Las tareas tienen como objetivo garantizar una circulación más segura y durable en el sector. La intervención incluye la remoción de la carpeta asfáltica deteriorada y la posterior colocación de hormigón.
Debido a la naturaleza de las obras, las autoridades municipales advirtieron que el tránsito permanecerá parcial o totalmente interrumpido en la zona durante los próximos días. Por ello, solicitaron a los vecinos y automovilistas circular con la máxima precaución.
La Municipalidad agradeció la comprensión de la comunidad mientras se ejecutan estas tareas, que buscan mejorar la infraestructura vial y reforzar la seguridad en distintos puntos del partido.