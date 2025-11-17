Obras de reparación vial en el acceso a la costanera

La Secretaría de Servicios Públicos, informó que se están llevando a cabo trabajos de mejora y reparación en la calzada de la intersección entre las calles, un punto estratégico que conecta directamente con la costanera baja de la ciudad.

Las tareas tienen como objetivo garantizar una circulación más segura y durable en el sector. La intervención incluye la remoción de la carpeta asfáltica deteriorada y la posterior colocación de hormigón.

Debido a la naturaleza de las obras, las autoridades municipales advirtieron que elen la zona durante los próximos días. Por ello, solicitaron a los vecinos y automovilistas circular con la máxima precaución.

La Municipalidad agradeció la comprensión de la comunidad mientras se ejecutan estas tareas, que buscan mejorar la infraestructura vial y reforzar la seguridad en distintos puntos del partido.