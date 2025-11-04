Nico Aulet presenta "Pecarí", un adelanto de su octavo disco, en la Biblioteca Popular

El reconocido músicopresentará este sábadosu nueva obra, “Pecarí”, que funciona como adelanto de lo que será el octavo disco de su carrera. El concierto tendrá lugar a lasen lade San Pedro.

“Pecarí” marca un momento de intimidad e introspección en la vida del artista. Luego de años de intensa actividad, que incluyó la producción independiente de siete discos, participación en múltiples producciones y tres giras por Europa (donde tocó en grandes festivales e incluso presentó su obra en la Ciudad Universitaria de París junto a Miguel Ángel Estrella), Aulet dedica la mayor parte de su tiempo a su familia en San Pedro.

El nuevo trabajo refleja esta etapa, con canciones que enfatizan el valor de "lo que está cerquita, lo más sencillo y lo más importante, en los afectos y la amistad". La canción que da nombre a la presentación, "Pecarí", establece un diálogo con su propia infancia, interpelando al niño que soñaba con jugar al fútbol y tocar la guitarra.

El espectáculo no solo será el lanzamiento de su nuevo material, sino que también recorrerá un resumen de canciones de todos sus discos y algunos estrenos sorpresa, incluyendo una dedicatoria especial al fútbol infantil de San Pedro.

Aulet contará con la participación de un destacado grupo de artistas de la ciudad, entre ellos: Esteban Salva, Caro Damianovich, Daniel Jauregui, Ivana Rodriguez, Caro Marquez y Maxi Moran.

Además del concierto, se proyectará el videoclip de “Late”, corte de su séptimo disco que fue seleccionado en seis reconocidos festivales nacionales e internacionales de música y audiovisual, lo que subraya la calidad de su producción artística integral.

El concierto es con modalidad de espectáculo al sobre (a conciencia), buscando facilitar la participación de todos aquellos interesados en disfrutar de la propuesta musical.