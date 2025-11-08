Motociclista resultó con lesiones leves tras un choque

Un accidente de tránsito que involucró a una motocicleta y un automóvil se produjo en la mañana de ayer, dejando como saldo al conductor del rodado menor con lesiones de carácter leve.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Alvarado e Ituzaingó, hasta donde acudió personal policial luego de un llamado de alerta recibido a través del servicio de emergencias 911.

Por motivos que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta conducida por un joven de 22 años de edad y un automóvil que era guiado por un hombre de 34 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado de inmediato al nosocomio local, donde el personal médico constató que presentaba lesiones de carácter leves.

En el caso, caratulado como Accidente de Tránsito, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de San Pedro, que llevará adelante las diligencias correspondientes para establecer las causas del siniestro.