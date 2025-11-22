Motociclista herido de gravedad tras colisionar con una camioneta

Un joven de 21 años resultó contras protagonizar un accidente de tránsito en la localidad de Santa Lucía, al colisionar la motocicleta que conducía contra una camioneta.

El siniestro se produjo en horas de la mañana de este viernes, cuando personal policial del Destacamento local se dirigió a la intersección de las calles Belgrano y América tras un llamado de alerta al 911.

Por motivos que son materia de investigación, una motocicleta marca Siam 150 cc, guiada por el joven, impactó contra una camioneta Ford F100, conducida por un hombre de 59 años.

El motociclista fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al nosocomio local por una ambulancia. El parte médico preliminar indicó que el joven sufrió fractura de muñeca derecha, escafoides y porción de radio derecho, consideradas lesiones graves.

La Fiscalía local ya ha tomado intervención en el caso, disponiendo las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.