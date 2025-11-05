Mercados Bonaerenses: El Camión de Pastas y Lácteos vuelve a San Pedro y las localidades con precios populares

En el marco del programa

, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de San Pedro informó que este fin de semana continuará el recorrido del Camión de Pastas y Lácteos, acercando productos esenciales de calidad a precios accesibles para las familias del distrito.

Recorrido por las localidades el viernes

El viernes 7 de noviembre, la propuesta llegará a las localidades de San Pedro con el siguiente cronograma de paradas frente a las Delegaciones Municipales, salvo en Vuelta de Obligado:

Localidad Horario Ubicación Río Tala 8:30 a 14:00 horas Frente a la Delegación Municipal Gobernador Castro 8:30 a 13:00 horas Frente a la Delegación Municipal Pueblo Doyle 14:00 a 15:30 horas Frente a la Delegación Municipal Santa Lucía 15:30 a 18:00 horas Frente a la Delegación Municipal Vuelta de Obligado 16:30 a 18:00 horas Plaza Santiago Moreira

En San Pedro el sábado

El sábado 8 de noviembre, el camión se trasladará a la ciudad cabecera, San Pedro, y estará disponible desde las 8:30 horas en Plaza Constitución, integrándose a la tradicional feria de Mercados Bonaerenses.

Desde el Municipio se invitó a las vecinas y los vecinos a acercarse y acceder a alimentos a precios populares, en una acción conjunta entre la Provincia y la Municipalidad de San Pedro que busca fortalecer el consumo local y la economía familiar.