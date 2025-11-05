En el marco del convenio de colaboración firmado con la Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina, la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de San Pedro llevará a cabo el encuentro de cierre presencial de un ciclo de capacitación conjunta dirigido a talleristas y equipos técnicos municipales. La jornada de clausura se realizará el próximo miércoles 12 de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del Club Náutico.
Mercados Bonaerenses: El Camión de Pastas y Lácteos vuelve a San Pedro y las localidades con precios populares
En el marco del programa Mercados Bonaerenses, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de San Pedro informó que este fin de semana continuará el recorrido del Camión de Pastas y Lácteos, acercando productos esenciales de calidad a precios accesibles para las familias del distrito.
Recorrido por las localidades el viernes
El viernes 7 de noviembre, la propuesta llegará a las localidades de San Pedro con el siguiente cronograma de paradas frente a las Delegaciones Municipales, salvo en Vuelta de Obligado:
|Localidad
|Horario
|Ubicación
|Río Tala
|8:30 a 14:00 horas
|Frente a la Delegación Municipal
|Gobernador Castro
|8:30 a 13:00 horas
|Frente a la Delegación Municipal
|Pueblo Doyle
|14:00 a 15:30 horas
|Frente a la Delegación Municipal
|Santa Lucía
|15:30 a 18:00 horas
|Frente a la Delegación Municipal
|Vuelta de Obligado
|16:30 a 18:00 horas
|Plaza Santiago Moreira
En San Pedro el sábado
El sábado 8 de noviembre, el camión se trasladará a la ciudad cabecera, San Pedro, y estará disponible desde las 8:30 horas en Plaza Constitución, integrándose a la tradicional feria de Mercados Bonaerenses.
Desde el Municipio se invitó a las vecinas y los vecinos a acercarse y acceder a alimentos a precios populares, en una acción conjunta entre la Provincia y la Municipalidad de San Pedro que busca fortalecer el consumo local y la economía familiar.
