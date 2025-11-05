Cierre de la capacitación de Aldeas Infantiles y el Municipio para fortalecer equipos comunitarios

  En el marco del convenio de colaboración firmado con la Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina, la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de San Pedro llevará a cabo el encuentro de cierre presencial de un ciclo de capacitación conjunta dirigido a talleristas y equipos técnicos municipales. La jornada de clausura se realizará el próximo miércoles 12 de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del Club Náutico.

Mercados Bonaerenses: El Camión de Pastas y Lácteos vuelve a San Pedro y las localidades con precios populares

 


En el marco del programa Mercados Bonaerenses, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de San Pedro informó que este fin de semana continuará el recorrido del Camión de Pastas y Lácteos, acercando productos esenciales de calidad a precios accesibles para las familias del distrito.

Recorrido por las localidades el viernes

El viernes 7 de noviembre, la propuesta llegará a las localidades de San Pedro con el siguiente cronograma de paradas frente a las Delegaciones Municipales, salvo en Vuelta de Obligado:

LocalidadHorarioUbicación
Río Tala8:30 a 14:00 horasFrente a la Delegación Municipal
Gobernador Castro8:30 a 13:00 horasFrente a la Delegación Municipal
Pueblo Doyle14:00 a 15:30 horasFrente a la Delegación Municipal
Santa Lucía15:30 a 18:00 horasFrente a la Delegación Municipal
Vuelta de Obligado16:30 a 18:00 horasPlaza Santiago Moreira

En San Pedro el sábado

El sábado 8 de noviembre, el camión se trasladará a la ciudad cabecera, San Pedro, y estará disponible desde las 8:30 horas en Plaza Constitución, integrándose a la tradicional feria de Mercados Bonaerenses.

Desde el Municipio se invitó a las vecinas y los vecinos a acercarse y acceder a alimentos a precios populares, en una acción conjunta entre la Provincia y la Municipalidad de San Pedro que busca fortalecer el consumo local y la economía familiar.