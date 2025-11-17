Más de 580 nadadores en la Maratón de Aguas Abiertas del Club Náutico

El Club Náutico San Pedro (CNSP) cerró una nueva y exitosa edición de su Maratón de Aguas Abiertas, que congregó aprovenientes de distintos puntos del país. El evento se consolidó una vez más como uno de los más convocantes del calendario nacional de la disciplina.

La jornada fue resultado de un intenso trabajo de planificación y organización por parte de la Subcomisión y el operativo especial del club, que dispuso toda su infraestructura para garantizar el desarrollo seguro y fluido de la competencia.

La actividad comenzó temprano con las acreditaciones y el traslado de los participantes a los puntos de largada. La primera prueba en disputarse fue la principal, sobre una distancia de 8 kilómetros, seguida por la tradicional competencia de Integración de 3 kilómetros.

En la prueba de los 8 kilómetros, la clasificación general masculina tuvo como ganadores a(Club Defensores de Glew), seguido por(Ciudad del Nado) y(Libertador Natación Máster).

Entre las damas, el podio fue liderado por Maia Azul Roldán (Ferro Carril Oeste), escoltada por María Belén López Domínguez y María Martha Vega (Ebole Matías Entrenamiento).

En la distancia de 3 kilómetros, el Club Náutico San Pedro tuvo una destacada actuación en el podio masculino, con el primer puesto para Valentín Quiroga (Pescadores y Náutica San Pedro). Los siguientes lugares fueron para Jeremías Aguilar y Santiago Peciña, ambos representantes del Club Náutico San Pedro.

En la rama femenina de la prueba corta, el dominio fue total para la entidad local, con Micaela Viladomat, Sara Duarte y Manuela Epelde copando los tres primeros puestos, todas ellas del Club Náutico San Pedro.

La delegación del CNSP tuvo una participación sobresaliente con más de 30 nadadores y logró alzarse con más de 15 podios en el total de las categorías, un reflejo del trabajo formativo que se realiza en la disciplina.

La organización destacó el clima deportivo que acompañó la jornada, que ratifica a la maratón de San Pedro como una referencia en las aguas abiertas. Para consultar la clasificación general completa, los interesados pueden acceder a la web oficial del evento.