Le robó a su propia madre y fue aprehendido por la policía

Un hecho deconmocionó al Barrio Fonavi de esta localidad, luego de que efectivos policiales detuvieran a un hombre de 27 años acusado de robarle a su propia madre.

La aprehensión fue concretada por personal de la dependencia local, en coordinación con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, durante una recorrida de prevención realizada en el interior del barrio, específicamente en la zona de Belgrano y Dr. Casella.

El detenido, cuya identidad no fue revelada, fue interceptado por los uniformados, quienes le secuestraron los objetos que momentos antes había sustraído a su progenitora, una mujer de 48 años.

Entre los elementos recuperados por la fuerza de seguridad, se encontraban una billetera con documentación y dinero en efectivo, así como un cargador portátil de color blanco con su cable de alimentación. Se destacó que, según el informe policial, la sustracción se realizó sin ejercer violencia sobre la víctima.

La madre del aprehendido recibió inmediata asistencia y contención en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad, donde se formalizó la denuncia.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía local, que dispuso la notificación formal del detenido en la causa. El hombre quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia, a la espera de la primera remisión a sede fiscal para que se defina su situación procesal.