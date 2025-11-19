Lanzan una campaña de detección de sífilis con testeos rápidos en el Hospital

El Rotary Club San Pedro recibe hoy la visita oficial de la Gobernadora Susana Beatriz Espósito, para evaluar en terreno el impacto de las acciones solidarias de la institución y proyectar el trabajo para el ciclo 2025–2026. La presencia de la máxima autoridad distrital de Rotary marcó el ritmo de la agenda institucional de la mañana. Espósito comenzó su actividad con un encuentro en el despacho del intendente Cecilio Salazar, donde, junto al jefe de Gabinete Alfredo Carrasco, repasaron la articulación entre el municipio y la entidad de servicio. Posteriormente, la gobernadora se trasladó al Honorable Concejo Deliberante para dialogar con su presidente, Pablo Vlaeminck.
A través del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa", se dará inicio a una nueva campaña sanitaria destinada a facilitar el acceso al diagnóstico de sífilis.
Según detallaron las autoridades sanitarias locales, los vecinos interesados podrán acercarse al laboratorio del centro de salud todos los jueves en el horario de 14:00 a 16:00.
La iniciativa se destaca por eliminar las barreras habituales para este tipo de estudios: el testeo será rápido, totalmente confidencial y no requerirá solicitud de turno previo ni preparación en ayunas.
Desde el municipio remarcaron que el objetivo central de esta acción es "fortalecer la prevención, promover el diagnóstico temprano y seguir avanzando en acciones de cuidado y promoción de la salud" para toda la población de la ciudad.
