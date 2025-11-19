Lanzan una campaña de detección de sífilis con testeos rápidos en el Hospital

A través del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa", se dará inicio a una nueva campaña sanitaria destinada a facilitar el acceso al diagnóstico de sífilis.

Según detallaron las autoridades sanitarias locales, los vecinos interesados podrán acercarse al laboratorio del centro de salud todos los jueves en el horario de 14:00 a 16:00.

La iniciativa se destaca por eliminar las barreras habituales para este tipo de estudios: el testeo será rápido, totalmente confidencial y no requerirá solicitud de turno previo ni preparación en ayunas.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo central de esta acción es "fortalecer la prevención, promover el diagnóstico temprano y seguir avanzando en acciones de cuidado y promoción de la salud" para toda la población de la ciudad.