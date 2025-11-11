La Provincia y el Municipio llevarán operativos de DNI a distintos barrios de San Pedro

La Municipalidad de San Pedro, en articulación con el Registro Provincial de las Personas, anunció la realización de una serie de operativos itinerantes de documentación en diversos puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar a los vecinos el acceso a trámites esenciales.

Las jornadas se llevarán a cabo a partir del próximo lunes 17 y se extenderán hasta el jueves 20, con un horario de atención unificado de 10:00 a 15:00 horas. La iniciativa busca garantizar el derecho a la identidad de los sampedrinos, acercando los servicios del Estado a cada barrio.

🗓️ Cronograma y puntos de atención

Según informó el Municipio, el cronograma de los operativos es el siguiente:

Lunes 17 de noviembre: Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa (25 de Mayo 1901).

Martes 18 de noviembre: Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en la esquina de Hermano Indio y Casella.

Miércoles 19 de noviembre: SUM del Barrio Depietri (calle 66 y San Martín).

Jueves 20 de noviembre: Centro de Salud Canaletas (Juan Ismael Giménez 1600).

Durante estas jornadas, que serán gratuitas para todos los solicitantes, los vecinos podrán realizar una amplia gama de trámites, que incluyen: