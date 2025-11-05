La policía recuperó una bicicleta robada gracias a su publicación en Facebook (Video)

Efectivos de la Estación de Policía Comunal lograron esclarecer un hecho de hurto y recuperar una bicicleta robada luego de que el presunto autor intentara vender el rodado a través de la red social Facebook. El hecho, que ocurrió en el sector de quintas del Cuartel III, resultó en el allanamiento de un domicilio en Gobernador Castro.

La investigación se inició en la mañana del martes 4 de noviembre, cuando una vecina radicó una denuncia en la sede del Destacamento La Tosquera. La damnificada refirió que le habían sustraído una bicicleta del interior de su propiedad sin que se ejerciera violencia para ingresar.

Inmediatamente, se labró una IPP (Investigación Penal Preparatoria) caratulada como "Hurto", quedando la causa a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 local.

El personal policial abocado a la investigación del caso logró visualizar una publicación en Facebook en la que un joven masculino ofrecía a la venta una bicicleta que coincidía con las características del rodado sustraído.

Profundizando las averiguaciones, la policía pudo identificar al joven, quien resultó ser residente de la localidad de

Toda la información recabada fue puesta a disposición de la Fiscal interviniente, quien solicitó una Orden de Allanamiento para el domicilio del sospechoso.

La medida judicial fue ejecutada en horas de la tarde de hoy, lográndose el secuestro del rodado motivo de la denuncia.

El joven identificado fue trasladado a la sede del Destacamento Policial de Gobernador Castro, donde, por disposición de las autoridades judiciales, fue notificado del inicio de la causa (Art. 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires) como única medida procesal dispuesta por el momento.

En cuanto a la bicicleta, la misma será restituida a la damnificada en las próximas horas.