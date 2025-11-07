La policía atrapó en la calle a dos personas buscadas por la Justicia por robo y portación de arma

Personal policial de la Estación de Policía Comunal (EPC) local, bajo la supervisión de la, llevó a cabo dos procedimientos separados en la vía pública durante la jornada de hoy, viernes 07 del corriente, que culminaron con la detención de dos hombres mayores de edad, ambos domiciliados y oriundos de esta ciudad.

En el primer caso, la detención recayó sobre un masculino de 27 años. El sujeto tenía pendiente una orden judicial emitida por el Tribunal Criminal 2 de San Nicolás, que dispuso la revocatoria del beneficio de excarcelación que le había sido otorgado previamente por el Juzgado de Garantías 2 Departamental. La medida se tomó en el marco de una causa que data del año 2024, en la que se le imputa el delito de "Robo Agravado de Vehículo Dejado en la Vía Pública", debido al incumplimiento de las condiciones oportunamente acordadas para su libertad condicional.

El segundo procedimiento resultó en la aprehensión de otro

Ambos detenidos fueron inmediatamente alojados en la sede policial ubicada en Mitre 1970, quedando a la espera de las directivas correspondientes para su traslado y alojamiento en una Unidad Penal, conforme a los cupos disponibles.