La Liga Sampedrina analiza las medidas a tomar tras los graves incidentes en el fútbol femenino Sub 14

La Liga Deportiva Sampedrina (LDS) llevó a cabo una extensa reunión en la noche de ayer para abordar losregistrados el pasado fin de semana en el Estadio Municipal, durante el encuentro de fútbol femenino Sub 14 que disputaban los equipos de Paraná y Las Palmeras. Los hechos de violencia involucraron cuerpos técnicos, dirigentes jugadoras y familiares en las tribunas, y requirieron la intervención policial.

Laura Monfasani, Secretaria de la LDS y Subsecretaria de Género de la Municipalidad, expresó la preocupación de la Liga por lo ocurrido. "Es muy triste cuando pasa algo así, porque venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Se trabajó mucho con la Aprevide. El deporte es un lugar en donde los chicos encuentran salidas a la calle, a los conflictos, y los clubes están para contener. Pero somos muy pasionales con los equipos y en el ámbito familiar", señaló Monfasani.

Los incidentes se desataron mientras se disputaba el partido, cuando técnicos y dirigentes "se empezaron a pelear y empezaron a meterse todos", precisó Monfasani, quien lamentó que la confrontación involucrara a "nenas de 12 y 13 años". La situación escaló a tal punto que "tuvo que intervenir la policía, porque sino podría haber terminado mucho peor", agregó.

La funcionaria destacó que este tipo de "extremos le hacen muy mal al deporte" y opacan los logros deportivos de la región, como el buen nivel demostrado en la reciente Copa País.

La reunión de anoche, que se extendió por más de tres horas, concluyó con una "bajada de línea" clara de la LDS: intensificar el trabajo preventivo con los clubes. Esto incluye la presencia activa en las inferiores y la realización de charlas obligatorias dirigidas a técnicos, delegados, dirigentes y árbitros, con el objetivo de "bajar la intensidad y fomentar el respeto entre todos".

Respecto a las responsabilidades individuales, la Liga se encuentra actualmente evaluando el alcance de las sanciones. Monfasani adelantó que hay "personas que van a ser sancionadas" y estimó que, en algunos casos, esto podría implicar que "algunos no van a dirigir más". No obstante, remarcó que "no todos los dirigentes de los clubes tienen esta actitud".