La gobernadora de Rotary encabeza una visita oficial y supervisa proyectos comunitarios

El Rotary Club San Pedro recibe hoy la visita oficial de la Gobernadora Susana Beatriz Espósito, para evaluar en terreno el impacto de las acciones solidarias de la institución y proyectar el trabajo para el ciclo 2025–2026.

La presencia de la máxima autoridad distrital de Rotary marcó el ritmo de la agenda institucional de la mañana. Espósito comenzó su actividad con un encuentro en el despacho del intendente Cecilio Salazar, donde, junto al jefe de Gabinete Alfredo Carrasco, repasaron la articulación entre el municipio y la entidad de servicio. Posteriormente, la gobernadora se trasladó al Honorable Concejo Deliberante para dialogar con su presidente, Pablo Vlaeminck.

Uno de los puntos altos de la visita de Espósito fue la supervisión de los espacios públicos intervenidos por el club local. La gobernadora recorrió el Paseo Público para inspeccionar el "Paseo Rotario" y el parque de calistenia, dos hitos de la gestión comunitaria en la ciudad.

Acompañada por el presidente del Rotary Club San Pedro, Marcos Rosenberg, y el ex gobernador del distrito Ricardo Pedace, Espósito también visitó sitios de relevancia histórica y turística, como el Museo Paleontológico y la Basílica Nuestra Señora del Socorro.

Actualmente, la comitiva comparte un almuerzo en el tradicional Bar Butti. Según se informó oficialmente, la actividad de la gobernadora se retomará a las 17:30 horas con una visita institucional al Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro.

La jornada de Espósito culminará por la noche con la reunión protocolar interna, donde brindará los lineamientos de gestión a los socios locales para el año rotario en curso.