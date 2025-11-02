Kaskotazo de Escobar ganó la "Batalla de Bandas" que vibró durante 12 horas en San Pedro

El rock de la región se dio cita en San Pedro, donde la banda, oriunda de Escobar, se consagró ganadora de la Batalla de Bandas, un evento que reunió a 16 agrupaciones con un alto nivel musical y mantuvo al público vibrando durante casi 12 horas.

El encuentro, coordinado por De La Gorra Producciones bajo la dirección del músico y productor Ariel Arbat, se desarrolló en el playón del Castillo del ex Tiro Federal, con la participación de grupos de diversas procedencias.

Las 16 bandas seleccionadas se enfrentaron en un formato de "batalla" dividido en cuatro zonas, donde cada una interpretó dos temas. El jurado, presidido por Sebastián Díaz Ramos y Matías Padilla, seleccionó a los clasificados que avanzaron a duelos eliminatorios.

Priorizando la presentación de, llegaron a la instancia final el grupo, de General Rodríguez, y, de Escobar.

Para la definición por el premio de $500.000, los finalistas debieron ejecutar tres temas propios inéditos en el evento. Al filo de la medianoche, Kaskotazo se impuso ante la banda de General Rodríguez.

La jornada fue conducida por la reconocida artista sampedrina Ana Laserna y el desempeño técnico del evento fue destacado, logrando un excelente manejo del montaje y desmontaje de equipos a lo largo de las rondas.



Antes de la gran final, la banda sampedrina King Bee tuvo una participación especial como grupo invitado. Su presentación fue transmitida por San Pedro Rock Radio, emisora que forma parte de la cadena Cosquín Rock, y que cubrió el festival en su totalidad.

Los King Bee fueron elegidos para representar a San Pedro en la selección nacional que el jurado del festival cordobés evaluará para definir una banda del interior que participará en el Festival de Cosquín Rock en el Valle de Punilla, en febrero.

Durante toda la competencia, el equipo de Gustavo Laurino transmitió las alternativas del evento, contando con la participación especial del reconocido periodista y locutor. Mir destacó la importancia del regreso de este tipo de iniciativas paramás allá de las oportunidades que brindan las plataformas digitales.





La producción agradeció especialmente a la Municipalidad de San Pedro por el auspicio y la cesión de las instalaciones para concretar el encuentro.