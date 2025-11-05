Jubilados Autoconvocados: "La única lucha que se pierde es la que se abandona"

Los Jubilados Autoconvocados de San Pedro se congregaron nuevamente en la Plaza Belgrano para realizar una jornada de reclamo, ratificando su compromiso con la defensa de sus derechos y expresando una profunda crítica al rumbo político y económico actual. Durante la actividad se leyó un documento que apeló a la memoria histórica local y a la convicción de la lucha.

El documento se tituló "La única lucha que se pierde es la que se abandona" y fue asumido como la consigna central del movimiento tras los últimos resultados electorales. Los jubilados manifestaron su convicción de seguir "luchando por reconquistar nuestros derechos y el frágil Estado de Bienestar que tuvimos en algunos momentos de nuestra historia".

El texto enfatizó que "nada es para siempre, nada es eterno, todo está en disputa permanentemente y siempre hay que estar alerta en defensa de nuestras libertades democráticas y nuestros derechos constitucionales".

La proclama realizó un anclaje en la historia local y nacional, recordando figuras como el Gaucho Rivero y la heroína Petrona Simonino, y la participación de sampedrinos en el Combate de Obligado (1845) y la Guerra de Malvinas (1982), para ilustrar que "las luchas se transforman pero no se detienen".

El documento trazó un paralelo histórico entre el polémico Pacto Roca-Runciman de 1933, cuando Argentina fue definida como "la Joya más Preciada de la Corona Británica", y la actualidad. En ese marco, los jubilados criticaron a Milei y otros funcionarios por reivindicar el "alineamiento y la sumisión incondicional con EE. UU.".

Citando a Arturo Jauretche ("Si malo es el Gringo que nos compra, Peor es el Criollo que nos vende"), el colectivo afirmó que se enfrentan al "Imperio Yanqui en decadencia que quiere fortalecer su control sobre el patio trasero, a los Fondos Buitres, a la CIA y a los traidores de adentro".

El texto incluyó una referencia a las elecciones en Nueva York, donde un candidato con una plataforma progresista resultó ganador, como una "alerta en las entrañas del Imperio", asegurando que si la lucha no se abandona, "en Argentina, más temprano que tarde vamos a lograr la construcción de una Patria Justa Todos y Todas".