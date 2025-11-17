Jóvenes de Envión Canaletas crearon un mosaico inspirado en el Río Paraná

El Programa Envión, sede Canaletas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, realizó una jornada artística en el Centro Cultural La Higuera, donde los jóvenes participantes crearon una obra plástica inspirada en el río Paraná, entorno natural de su barrio.

La actividad se concretó el último jueves, en el marco del eje cultural y de identidad que guió el trabajo del Programa durante el año. En esta oportunidad, los chicos abordaron la temática fluvial y aprendieron las bases del arte del mosaico, con el acompañamiento de la artista local María Luz Méndez y el equipo de Envión.

La obra, titulada “Peces del Paraná”, se enriqueció con el uso de piezas de mosaico donadas por la artista brasileña Carolina Kawall. Esta colaboración permitió a los jóvenes culminar su creación, que refleja su vínculo con la comunidad y su entorno.

Según informaron desde la Secretaría, esta obra colectiva comenzará un recorrido por distintos espacios de la ciudad. El objetivo es acercar el trabajo y el esfuerzo de los jóvenes a la comunidad, a la vez que se pone en valor el aporte de los artistas locales que colaboran en estas iniciativas.