Jornada para la actualización de los protocolos de emergencia en salud

La Municipalidad de San Pedro, a través de su Secretaría de Salud, convocó a una jornada de actualización y fortalecimiento de los protocolos de emergencia del sistema de salud local. La actividad se llevará a cabo este, en el

El encuentro tiene como objetivo principal profundizar la capacitación del personal, revisar los procedimientos vigentes y presentar mejoras en la asistencia primaria para situaciones donde la rapidez y la precisión de la respuesta son determinantes.

La jornada contará con la participación de profesionales del servicio de emergencias del Hospital Municipal, quienes compartirán sus experiencias de trabajo en escenarios de alta complejidad.

Según indicaron desde la Secretaría de Salud, la actividad abordará diversos escenarios críticos con el propósito de unificar criterios de actuación y optimizar la respuesta integral ante urgencias que puedan comprometer la vida de los pacientes.

El foco estará puesto en la revisión de procedimientos para garantizar una respuesta rápida y coordinada del sistema sanitario local, desde el momento de la urgencia hasta la atención definitiva del paciente.