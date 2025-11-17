Jornada de prevención y detección de diabetes en el Hospital

La Secretaría de Salud municipal, la Dirección del Hospital Dr. Emilio Ruffa y el grupo local Creando Conciencia llevaron a cabo este lunes una jornada de prevención y detección temprana en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, que se conmemoró el pasado 14 de noviembre.

La actividad se desarrolló en el acceso principal del Hospital Municipal, donde se instalaron diversos stands de atención e información orientados a la prevención, la detección precoz y el acompañamiento integral de las personas con esta condición.

Participaron de la jornada la Secretaria de Salud, Dra. Isabel Carrasco, la Directora del Hospital, Dra. Luciana Artigues, la Dra. Sandra Dotti y el equipo especializado en diabetes del nosocomio.

Los equipos sanitarios realizaron controles de glucemia capilar, medición de presión arterial, y brindaron orientación nutricional, consejos sobre actividad física y atención de podología. Además, se distribuyeron materiales y se organizaron juegos educativos para acercar los contenidos preventivos de manera dinámica a los vecinos.

Una de las estrategias clave fue aprovechar la circulación de pacientes y acompañantes para reforzar la detección precoz. Aquellas personas que registraron valores elevados de glucemia recibieron en el momento una orden para repetir el estudio con sangre venosa y fueron derivadas a su médico de cabecera para el seguimiento correspondiente.

La Secretaria de Salud, Dra. Carrasco, destacó el compromiso y la dedicación del equipo de diabetes. Subrayó la importancia de la prevención como base de la salud pública y el valor de estas iniciativas que permiten una intervención temprana, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a reducir costos al sistema sanitario.