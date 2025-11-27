Jornada de concientización sobre diabetes y cuidado de los pies en el Hospital Privado Sadiv

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital Privado Sadiv de San Pedro llevará a cabo una jornada de concientización bajo el lema. La actividad, de acceso gratuito y abierta a la comunidad y a profesionales de la salud, estará centrada en la prevención y el manejo de las complicaciones de la enfermedad.

La actividad principal será la presentación de una Unidad de Pie para pacientes con diabetes. La disertación estará a cargo de la Dra. Viviana Musante, especialista en diabetología.

La jornada se realizará el viernes 28 a las 09:30 horas, en el Auditorio del Hospital Privado Sadiv, ubicado en Av. Sarmiento 2795, San Pedro (B).

El Hospital Privado Sadiv, que cuenta con la acreditación ITAES 2025-2028, ofrecerá a los asistentes un servicio de refrigerio saludable. La iniciativa busca destacar la importancia del cuidado podológico y la atención integral para las personas con diabetes.