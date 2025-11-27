Jornada de concientización sobre diabetes y cuidado de los pies en el Hospital Privado Sadiv

La Secretaría de Salud anunció la organización de una Jornada de RCP Básico Teórico-Práctico destinada a la comunidad y al personal de servicios de emergencia. La capacitación se llevará a cabo en la localidad de Vuelta de Obligado, con el objetivo de mejorar la respuesta local ante situaciones de emergencia cardiológica. El encuentro está programado para el jueves 4 de diciembre a partir de las 8:45 horas y tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Vuelta de Obligado.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital Privado Sadiv de San Pedro llevará a cabo una jornada de concientización bajo el lema "Cuidá tus pies, protegé tu vida". La actividad, de acceso gratuito y abierta a la comunidad y a profesionales de la salud, estará centrada en la prevención y el manejo de las complicaciones de la enfermedad.
La actividad principal será la presentación de una Unidad de Pie para pacientes con diabetes. La disertación estará a cargo de la Dra. Viviana Musante, especialista en diabetología.
La jornada se realizará el viernes 28 a las 09:30 horas, en el Auditorio del Hospital Privado Sadiv, ubicado en Av. Sarmiento 2795, San Pedro (B).
El Hospital Privado Sadiv, que cuenta con la acreditación ITAES 2025-2028, ofrecerá a los asistentes un servicio de refrigerio saludable. La iniciativa busca destacar la importancia del cuidado podológico y la atención integral para las personas con diabetes.
