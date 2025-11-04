Intentó fugarse de un allanamiento y descartó un pistolón: fue detenido

Un operativo policial en el marco de una investigación por hurto derivó en la detención de un hombre de 42 años que intentó huir y descartó un arma de fuego. El hecho ocurrió en el día de la fecha, en una vivienda ubicada en la intersección de

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía, en conjunto con la Estación de Policía Comunal (EPC), diligenció una orden de allanamiento extendida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. El procedimiento se solicitó tras tareas investigativas relacionadas con el Hurto de mercadería de una zapatillería, denunciado el pasado 30 de octubre por una mujer de 25 años.

Aunque el allanamiento arrojó resultado negativo en cuanto a los calzados que se buscaban, la acción policial condujo a la aprehensión del morador del domicilio. El sujeto, de 42 años, intentó darse a la fuga al momento del ingreso policial.

Durante la huida, el hombre se descartó de un arma de fuego tipo Pistolón de dos caños superpuestos, cuya marca no fue especificada. La policía procedió al secuestro del arma, verificando que la misma se encontraba apta para el disparo y contenía dos cartuchos intactos.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía local, que interviene tanto en la causa original por hurto como en la nueva imputación por la tenencia ilegal del arma de fuego.