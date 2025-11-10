INTA San Pedro lanza un libro que sistematiza 60 años de registros agroclimáticos y tendencias en la región.

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Pedro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) presentará este jueves 13 el libro “60 años de registros agroclimáticos en la EEA San Pedro (1965–2024): datos y tendencias”. El evento se llevará a cabo a las 19 horas en el Bar Butti, con entrada libre y gratuita.

La publicación es el resultado de seis décadas de observaciones meteorológicas ininterrumpidas realizadas por el Observatorio Agrometeorológico del INTA local, y busca ser una herramienta clave para la planificación productiva en la región.

El volumen compila y sistematiza seis décadas de datos continuos sobre variables esenciales como temperatura, precipitaciones, heladas, humedad, radiación solar, viento y evaporación. El principal foco de análisis está puesto en las tendencias de cambio detectadas en el clima regional y su impacto directo en los sistemas productivos.

La obra, destinada a productores, técnicos, docentes y público en general, propone un recorrido técnico riguroso que, además, rescata la historia del observatorio y el trabajo colectivo de las personas que sostuvieron el registro a lo largo de los años.

Un aspecto destacado del libro es su accesibilidad, ya que los gráficos y tablas incluyen un acceso interactivo que permite a los usuarios explorar los datos históricos de manera dinámica, ampliando las posibilidades de análisis y visualización.

Sus autores, María Rosa Delprino y Franco Lázzari, contaron con el aporte fundamental de Mariana Piola y Maximiliano Aballay.

Durante la presentación se compartirá el recorrido metodológico de las series de datos y se expondrán las conclusiones orientadas a la adaptación productiva frente a las variaciones climáticas observadas.