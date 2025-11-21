Inclusión financiera, teatro y juegos con el Banco Provincia en el Paseo Público Municipal

Durante las celebraciones del, elllegará alcon distintas actividades que combinan aprendizaje, entretenimiento y música e inclusión financiera. Será el

De esta manera, Incluir en Movimiento, el ciclo de educación financiera de la banca pública bonaerense estará presente en el epicentro de la celebración con el Encuentro Norteño y la Fiesta de las Colectividades. Dos propuestas que integran música, danzas y una variada oferta gastronómica, con artistas locales y de distintas provincias del norte argentino.

Quienes visiten el Paseo durante la jornada del sábado, podrán subirse al colectivo para participar de un. Además, los más chicos podrán disfrutar de una, pintar en la estación artística y participar en juegos como el memotest, la sopa de letras y la ruleta educativa, que transforman el aprendizaje en diversión.

También habrá dos charlas sobre prevención. Una para personas mayores a cargo del influencer Luciano Vasallo, con consejos sobre seguridad en canales digitales. En la otra, un grupo de especialistas hablarán sobre prevención de la ludopatía y las apuestas online, particularmente entre las y los jóvenes.

El cierre será con el, la banda estable del ciclo que interpreta clásicos del rock nacional.

Incluir en Movimiento es una iniciativa de Banco Provincia que comenzó en 2024 como parte del Programa Incluir. Desde entonces, recorrió más de 5.500 kilómetros y visitó 21 localidades. Más de 50 mil personas ya participaron de sus actividades, que promueven el uso responsable de herramientas financieras, especialmente las vinculadas a nuevas tecnologías.