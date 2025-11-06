Incendio destruyó dos viviendas: investigan si fue intencional

Dos viviendas resultaron afectadas por un incendio de grandes proporciones ocurrido en la mañana de este jueves en un terreno ubicado en la calle Manuel Iglesias, entre Lavalle y Chacabuco. El siniestro requirió la intervención de dos dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios para ser controlado

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, Edgardo Epelde, confirmó que el fuego se encontraba "generalizado en dos viviendas dentro de un terreno en el que hay cuatro propiedades".

Las dotaciones se abocaron de inmediato a las tareas de contención y extinción.

Una de las casas era de planta baja y primer piso, donde se logró controlar el fuego. En la segunda propiedad, el incendio estaba generalizado.

Epelde detalló que las viviendas estaban pegadas. La propiedad que daba al fondo y por donde se presume que comenzó el fuego, tenía telgopor que ayudó a la propagación del fuego, mientras que la otra era de material, aunque con mucho material inflamable en su interior.

Los bomberos lograron resguardar las otras dos casas del complejo que eran de material, utilizando una línea de agua para evitar la propagación.

El jefe de Bomberos confirmó que había inquilinos en las cuatro casas. Al momento de la llegada de los servidores públicos, se encontraba en el lugar el propietario de una de las viviendas junto a su hijo y su esposa. No se pudo dar con la propietaria de la casa del fondo, por donde se habría iniciado el foco ígneo.

El operativo de extinción se extendió por aproximadamente una hora y media, en el que participaron nueve bomberos con una autobomba de primer ataque y un camión cisterna. Se pudo trabajar sin inconvenientes en la zona, donde ya se encontraban tres patrulleros de la policía.

Si bien no hay una confirmación oficial, Epelde mencionó que en el lugar "se hablaba de una situación entre inquilina de la casa que estaba atrás y la propietaria". Las autoridades investigan las causas que originaron el incendio.