Incendio de un automóvil por una falla eléctrica

Un automóvil Ford Escort sufrió un incendio en horas de la noche de ayer mientras se encontraba estacionado en la vía pública, en la calle Ansaloni al 1300 de esta ciudad. El rápido accionar de los Bomberos Voluntarios de San Pedro permitió sofocar las llamas.

El hecho fue notificado a través de un llamado de alerta al 911, que movilizó tanto a personal policial como a los bomberos.

Al llegar al lugar, el personal de Bomberos Voluntarios ya se encontraba trabajando para extinguir el foco ígneo que afectaba al vehículo.

El propietario del rodado fue entrevistado por efectivos policiales y manifestó que la causa del siniestro fue una falla eléctrica, descartando cualquier indicio de intencionalidad. Afortunadamente, no se registraron heridos.