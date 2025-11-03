Inauguraron el nuevo shockroom del Centro de Salud de Obligado con una "Kermés" comunitaria

En un intenso operativo de cuatro días que abarcó el territorio de las islas de Victoria, Gualeguay y Diamante, la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos logró secuestrar nueve armas de fuego y verificar a 150 personas, en el marco de una estrategia de seguridad reforzada contra bandas que operan en la zona. El despliegue se llevó a cabo desde el jueves 30 de octubre hasta ayer, domingo 2 de noviembre, y contó con el apoyo de la Jefatura Departamental Victoria. Participaron siete embarcaciones, treinta funcionarios y recursos terrestres , con el objetivo de llevar "bienestar y seguridad a los habitantes de la región" en un entorno complejo.
Durante el fin de semana se llevó a cabo en la localidad de Vuelta de Obligado la jornada "La Kermés de Obligado", un evento abierto que conjugó recreación, promoción de la salud y la inauguración de mejoras significativas en la infraestructura sanitaria local.
El encuentro se desarrolló en el quincho de jubilados, frente a la Plaza Santiago Moreira, y reunió a vecinas y vecinos en torno a diversas propuestas intersecretariales. Contó con la participación articulada de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio.
A lo largo de la tarde, los equipos municipales ofrecieron una variedad de actividades, incluyendo juegos y clases para la comunidad, charlas y stands informativos permanentes a cargo de las áreas de prevención y acompañamiento.
La jornada se enfocó en propuestas de estimulación cognitiva, recreación y promoción de la salud, ofreciendo espacios de asesoramiento en temáticas de salud, inclusión y desarrollo local.
En el marco de esta jornada comunitaria, se concretó la inauguración de la reestructuración del Centro de Salud de Obligado.
La obra, realizada por el equipo de mantenimiento del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa, implicó la puesta en funcionamiento de un shockroom (sala de shock) destinado a la atención inicial de pacientes en emergencias. Esta mejora operativa busca optimizar la capacidad de respuesta sanitaria inmediata en la localidad.
