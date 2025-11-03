Inauguraron el nuevo shockroom del Centro de Salud de Obligado con una "Kermés" comunitaria

Durante el fin de semana se llevó a cabo en la localidad de Vuelta de Obligado la jornada, un evento abierto que conjugó recreación, promoción de la salud y la inauguración de mejoras significativas en la infraestructura sanitaria local.

El encuentro se desarrolló en el quincho de jubilados, frente a la Plaza Santiago Moreira, y reunió a vecinas y vecinos en torno a diversas propuestas intersecretariales. Contó con la participación articulada de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio.

A lo largo de la tarde, los equipos municipales ofrecieron una variedad de actividades, incluyendo jpara la comunidad, ca cargo de las áreas de prevención y acompañamiento.

La jornada se enfocó en propuestas de, ofreciendo espacios de asesoramiento en temáticas de salud, inclusión y desarrollo local.

En el marco de esta jornada comunitaria, se concretó la inauguración de la reestructuración del Centro de Salud de Obligado.

La obra, realizada por el equipo de mantenimiento del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa, implicó la puesta en funcionamiento de un(sala de) destinado a la. Esta mejora operativa busca optimizar la capacidad de respuesta sanitaria inmediata en la localidad.