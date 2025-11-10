Impulsan la creación de un Ente Mixto para la promoción turística (EMPTUR)

Los bloques de concejales “Acuerdo Ciudadano y Vecinos de San Pedro” presentó ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) un Proyecto de Resolución para impulsar la creación de un Ente Mixto de Promoción Turística (EMPTUR) en el distrito, con el objetivo de fortalecer la articulación público-privada en la planificación del sector.

La iniciativa, firmada por los ediles Martín Rivas, Mauro de Rosa y Fernando Negrete, busca dotar al Partido de San Pedro "de una estructura institucional moderna que integre al Estado, el sector empresarial y la comunidad en la gestión del turismo local, actividad considerada clave para la economía de la zona".

El proyecto de resolución sostiene que la conformación del EMPTUR está en sintonía con "experiencias exitosas" de otros municipios bonaerenses y permitirá "profesionalizar la gestión turística, asegurar la continuidad de las políticas públicas y potenciar la marca San Pedro Destino".

En su articulado, el HCD manifiesta su acompañamiento formal al proceso de diálogo y articulación institucional que inicie el Departamento Ejecutivo Municipal para la elaboración del proyecto de ordenanza correspondiente.

Asimismo, solicita al Ejecutivo que, como primer paso, convoque a una reunión inicial a los presidentes de bloque del Concejo Deliberante y a los funcionarios municipales pertinentes, a fin de comenzar la redacción del marco legislativo que establecerá la creación y funcionamiento del futuro Ente Mixto de Promoción Turística de San Pedro.