Identificaron a un menor en la investigación por el robo a la Escuela Normal

La Municipalidad de San Pedro informó que, en el marco de las actividades programadas para el Fin de Semana de la Soberanía Nacional, el Banco Provincia realizará una jornada especial de su programa itinerante "Incluir en Movimiento" dentro de la Feria de las Colectividades. La iniciativa tiene como objetivo acercar herramientas de educación financiera a la comunidad, combinando capacitación y recreación. Según detallaron los organizadores, se brindará información clave sobre el uso de la billetera digital Cuenta DNI, la adopción de hábitos financieros responsables y medidas de seguridad digital para prevenir estafas.
Personal policial realizó un allanamiento en una vivienda de calle Cruz Roja en el marco de la investigación por el robo a la Escuela Normal. En el operativo se secuestraron elementos de interés para la causa y se identificó al presunto autor, un adolescente de 17 años.
El procedimiento se llevó a cabo ayer por la tarde tras una investigación encabezada por el Grupo Táctico Operativo (GTO), que logró establecer la autoría del ilícito perpetrado en el establecimiento educativo ubicado en la calle Bottaro al 955. La denuncia había sido radicada previamente por la directora de la institución, una mujer de 50 años.
Con el aval del Juzgado de Garantías de San Nicolás, el personal del GTO, en conjunto con efectivos de la Estación de Policía Comunal de San Pedro, ejecutó la orden de allanamiento en un domicilio de la calle Cruz Roja al 300.
Según informaron fuentes policiales, si bien el morador sindicado no se encontraba en la vivienda al momento del operativo, se logró identificar al sospechoso, un adolescente de 17 años señalado como un "reconocido delincuente" en la zona.
Durante la requisa, los efectivos secuestraron elementos considerados de importancia para el esclarecimiento del hecho. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven de San Nicolás.
