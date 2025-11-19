Identificaron a un menor en la investigación por el robo a la Escuela Normal

Personal policial realizó una en el marco de la investigación por el. En el operativo se secuestraron elementos de interés para la causa y se identificó als.

El procedimiento se llevó a cabo ayer por la tarde tras una investigación encabezada por el Grupo Táctico Operativo (GTO), que logró establecer la autoría del ilícito perpetrado en el establecimiento educativo ubicado en la calle Bottaro al 955. La denuncia había sido radicada previamente por la directora de la institución, una mujer de 50 años.

Con el aval del Juzgado de Garantías de San Nicolás, el personal del GTO, en conjunto con efectivos de la Estación de Policía Comunal de San Pedro, ejecutó la orden de allanamiento en un domicilio de la calle Cruz Roja al 300.

Según informaron fuentes policiales, si bien el morador sindicado no se encontraba en la vivienda al momento del operativo, se logró identificar al sospechoso, un adolescente de 17 años señalado como un "reconocido delincuente" en la zona.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron elementos considerados de importancia para el esclarecimiento del hecho. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven de San Nicolás.