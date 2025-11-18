Identifican a un ladrón por cámaras de seguridad y secuestran la moto usada en el robo de un smart TV

La Estación de Policía Comunal (EPC) se encuentra investigando un hecho caratulado comoque damnificó a una vecina de la localidad, logrando avances significativos tras tareas de investigación y el posterior allanamiento de dos domicilios.

La denuncia fue radicada el pasado 12 de noviembre en la EPC, por una ciudadana con residencia en las inmediaciones de las calles Emilio Frers y Rivadavia. Según consta en las actuaciones, la damnificada se ausentó de su vivienda por un lapso de tiempo, estimando el hecho entre las 18:00 y las 21:30 horas aproximadamente. Al regresar, constató que malvivientes ignorados habían ejercido violencia sobre la puerta de acceso principal y sustraído un Smart TV de 42 pulgadas.

Inmediatamente, se incoaron Actuaciones Judiciales caratuladas como, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial.

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la EPC inició una minuciosa tarea de análisis de cámaras de seguridad privadas de vecinos y del Centro de Monitoreo local. Este trabajo permitió obtener material fílmico certero que resultó clave para la investigación.

Las imágenes condujeron a la, de "conocida trayectoria" en la comisión de ilícitos bajo la misma modalidad, e incluso en otros delitos. Del mismo modo, se logró identificar unaque presentaba "ciertas particularidades" y que habría sido utilizada en el hecho.

Con los resultados de la investigación, la Fiscalía actuante gestionó ante el Juzgado de Garantías correspondiente la extensión de Órdenes de Allanamiento para los domicilios de residencia de los sospechosos.