Hallan elementos robados de una veterinaria en una obra en construcción

Tareas de investigación desarrolladas por la policía local permitieron hallar y recuperar equipamiento de veterinaria que había sido robado durante la noche anterior.

El Grupo Táctico Operativo (GTO) fue el encargado de llevar adelante las diligencias que permitieron la localización del material. Los elementos fueron encontrados abandonados en una obra en construcción situada en la esquina de las calles 9 de Julio y Litoral, luego de que la fuerza avanzara en las pesquisas iniciadas por el hecho.

El material recuperado había sido sustraído de un consultorio veterinario ubicado en la calle 9 de Julio al 600, propiedad de una mujer de 53 años.

La Fiscalía local ya tomó intervención en el caso, disponiendo las actuaciones de rigor y manteniendo las tareas investigativas en curso con el objetivo de lograr la individualización y detención del autor o los autores del ilícito.