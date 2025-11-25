Habilitan un punto de recepción para análisis gratuito de calidad de trigo a productores bonaerenses

La Subsecretaría de Producción, Industria y Comercio, se sumó al, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

Este programa ofrece a los productores bonaerenses un servicio gratuito de análisis de calidad de trigo, resultado de un convenio de colaboración entre el Ministerio, la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca y la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales.

En San Pedro, se ha habilitado un punto de recepción donde los productores de la región pueden acceder al servicio. En este lugar, pueden retirar las bolsas y etiquetas necesarias para la correcta toma de muestras y, posteriormente, entregar el material cosechado para su remisión y análisis en los laboratorios.

Desde la Subsecretaría de Producción se informó que las muestras serán recibidas hasta el día 12 de enero de 2026, sin excepción.

La atención se realiza de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 horas, en la sede de la Subsecretaría, ubicada en Salta y Arnaldo (ex Correo). Las autoridades municipales invitan a los productores de San Pedro y zonas aledañas a acercarse y aprovechar este servicio de diagnóstico que busca mejorar la diferenciación y la calidad del cereal.