Finalizó la "etapa gris" de la primera fase de ampliación de la guardia del Hospital Ruffa

La obra de ampliación y reorganización de la Guardia del Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa avanza conforme al cronograma establecido, alcanzando la finalización de la primera fase, denominada "etapa gris", de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Salud.

Según el comunicado oficial, en este tramo se completó la estructura principal del nuevo sector de la Guardia, lo que incluye la ejecución de muros, revoques y el esqueleto general del edificio. De forma simultánea, se realizaron las instalaciones internas de agua y los trabajos preparatorios para garantizar la seguridad y continuidad del proyecto.

El objetivo principal de esta ampliación es optimizar el funcionamiento de la Guardia para. Esta nueva organización busca proporcionar un entorno más ordenado, seguro y tranquilo tanto para los equipos de salud como para los usuarios.

Las autoridades destacaron que la obra permitirá, mejorar las condiciones laborales del personal médico y reforzar la calidad del servicio, asegurando que "cada paciente pueda ser atendido según la urgencia de su situación y en un espacio adecuado para su necesidad".