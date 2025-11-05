Gendarmería allana propiedades en distintos puntos de la ciudad

Un fuerte operativo a cargo de Gendarmería Nacional se lleva a cabo esta mañana, conen el marco de una investigación por contrabando que tramita en la Justicia Federal.

Los procedimientos contaron con un amplio despliegue de personal, tanto uniformado como de civil.

Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad, incluyendo las zonas de Litoral y Las Heras, Obligado y Gomendio y Lavalle y Belgrano .

El contenido exacto de las causas penales que motivaron los allanamientos no ha trascendido hasta el momento.

Los allanamientos resultaron en el secuestro de elementos de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para avanzar con la investigación.