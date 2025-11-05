Gendarmería allana propiedades en distintos puntos de la ciudad

En el marco del convenio de colaboración firmado con la Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina, la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de San Pedro llevará a cabo el encuentro de cierre presencial de un ciclo de capacitación conjunta dirigido a talleristas y equipos técnicos municipales. La jornada de clausura se realizará el próximo miércoles 12 de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del Club Náutico.
Un fuerte operativo a cargo de Gendarmería Nacional se lleva a cabo esta mañana, con allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por contrabando que tramita en la Justicia Federal.
Los procedimientos contaron con un amplio despliegue de personal, tanto uniformado como de civil.
Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad, incluyendo las zonas de Litoral y Las Heras, Obligado y Gomendio y Lavalle y Belgrano .
El contenido exacto de las causas penales que motivaron los allanamientos no ha trascendido hasta el momento.
Los allanamientos resultaron en el secuestro de elementos de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para avanzar con la investigación.
