Un ejemplar defósil, perteneciente a la colección del, ha sido incluido en un influyente artículo científico publicado en la prestigiosa revista. El estudio fue liderado por investigadores del Departamento de Paleontología de lay se centra en el análisis evolutivo de los armadillos gigantes prehistóricos de Sudamérica.

Análisis de una osificación craneana única

La investigación, firmada por el Dr. Kévin Le Verger (investigador postdoctoral) y el Profesor Marcelo R. Sánchez-Villagra, aborda la osificación particular, compleja y extraordinaria presente en la parte frontal de los cráneos de ciertos gliptodontes.

Mediante el uso de técnicas avanzadas de imagen y morfometría, los científicos no solo describen esta estructura, sino que proponen una nueva hipótesis sobre su origen y funcionalidad, desafiando la visión previamente aceptada. Mientras que la hipótesis más aceptada hasta ahora sugería que esta osificación particular pudo haber aparecido debido al enfriamiento climático que condujo a la última era glaciar, los autores proponen una hipótesis alternativa, sugiriendo que la aparición de esta osificación se debería más bien a una función estructural vinculada con la extensión anterior de la armadura craneana.

El ejemplar de San Pedro bajo la lupa suiza

La inclusión del material sampedrino fue crucial para el estudio. El Dr. Le Verger visitó San Pedro hace un año específicamente con el fin de escanear y digitalizar uno de los cráneos más completos que se conocen de la especie Neosclerocalyptus ornatus, el cual se encuentra en la colección del museo local.

El valioso ejemplar fue descubierto en septiembre de 2010 por el Grupo Conservacionista de Fósiles en un predio de extracción de tosca adyacente a la empresa Papel Prensa. El hallazgo contó con la colaboración de la empresa “Tosquera San Pedro”, de la familia Iglesias, y del Sr. Fausto Capre, maquinista de la firma en aquel momento.

La participación de este fósil en una publicación de alcance global consolida la relevancia patrimonial de San Pedro y subraya la importancia de los mamíferos endémicos sudamericanos en el estudio de la evolución biológica, destacada por el Dr. Le Verger por su "originalidad" y "diversidad increíble".