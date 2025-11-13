Fin de semana de la Soberanía: Acto en Obligado, Encuentro Norteño, Fiesta de Colectividades, rastrojeros y autos tunning

Este jueves se realizó la conferencia de prensa en la que se detalló la programación completa del, que se llevará a cabo entre elen la ciudad y en sus localidades, combinando actos protocolares con una nutrida oferta cultural, musical y gastronómica.

La presentación estuvo a cargo del director de Turismo, Ignacio Duzac, y del director de Cultura, Roberto "Chichón" González, quienes estuvieron acompañados por los organizadores del Encuentro Norteño, del Encuentro de Rastrojeros Soberanos y del Multimarket Tuning en Vuelta de Obligado.

Durante el encuentro, las autoridades y organizadores destacaron el esfuerzo conjunto para sostener una agenda amplia que, un año más, espera convocar a miles de visitantes para homenajear la defensa nacional en el histórico escenario de Vuelta de Obligado. Se agradeció especialmente el acompañamiento del intendente Cecilio Salazar para la concreción de las actividades.

Acto en Vuelta de Obligado y Fiesta en el Paseo Público

Las actividades comenzarán formalmente el jueves 20 de noviembre a las 9.30 horas en Vuelta de Obligado con el acto protocolar en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, con la presencia de autoridades municipales.

Posteriormente, el Paseo Público se convertirá en el epicentro de la celebración con el Encuentro Norteño y la Fiesta de las Colectividades. Esta propuesta integrará música, danzas y una variada oferta gastronómica, contando con la participación de artistas locales y de distintas provincias del norte argentino.

Viernes 21: Inicio con la feria gastronómica y musical.

Sábado 22 y Domingo 23: Jornadas centrales con los números artísticos principales.

Lunes 24: Cierre de la programación musical y gastronómica.

Desde la organización del Encuentro Norteño, se resaltó la participación de artistas provenientes de Santiago del Estero y Salta, junto a talentos locales, permitiendo acercar las expresiones culturales del norte a la comunidad sampedrina y al turismo.

El paraje de Vuelta de Obligado también será sede de eventos que atraerán a aficionados de todo el país. El sábado 22 y domingo 23 se desarrollará el Segundo Encuentro Soberano de Rastrojeros, que reunirá entre 30 y 40 vehículos provenientes de diversas provincias para exhibiciones, muestras y una cena de camaradería.

Asimismo, se confirmó la realización del Encuentro de Autos Tuning, impulsado por Multimarket Tuning y la agrupación Osvaldo "Pato" Morresi, que convocará a expositores que llegarán desde distintos puntos del país.



