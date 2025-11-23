Festival de Música Soberana en Vuelta de Obligado

En el marco de la conmemoración por la Semana de la Soberanía Nacional, el histórico paraje de Vuelta de Obligado es el escenario de una doble convocatoria automotriz que atrae a entusiastas de todo el país: el Encuentro Soberano de Rastrojeros y un gran Encuentro de Autos Tuning . El evento, que se desarrolla durante este fin de semana largo (sábado 23 y domingo 24 de noviembre), busca potenciar el perfil turístico y cultural de San Pedro.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Este domingo 23 de noviembre se lleva a cabo una nueva edición del Festival de Música Soberana, un evento cultural que reúne a músicos locales y de la región en el marco de la conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado.
El festival presenta una extensa grilla de artistas que se sucederán desde las 14:00 horas hasta el cierre, con entrada libre y gratuita.
Programación
La jornada presenta los siguientes horarios y artistas:
14:00 hs: Omar "Piquillín" Farías
15:00 hs: Wilson
16:00 hs: La Nave De Arnaldo
17:00 hs: Yon Cuyan
18:00 hs: La Bitácora De Flavia
19:00 hs: Marcelo Fernández
20:00 hs: Gaby Torres
Cierre: Adrián El Parrandero
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones