Festival de Música Soberana en Vuelta de Obligado

Este domingo 23 de noviembre se lleva a cabo una nueva edición del, un evento cultural que reúne a músicos locales y de la región en el marco de la conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado.

El festival presenta una extensa grilla de artistas que se sucederán desde las 14:00 horas hasta el cierre, con entrada libre y gratuita.

Programación

La jornada presenta los siguientes horarios y artistas: