Encuentro Nacional de Rastrojeros y Autos Tunning con gran respuesta de público

En el marco de la conmemoración por la Semana de la Soberanía Nacional, el histórico paraje de Vuelta de Obligado es el escenario de una doble convocatoria automotriz que atrae a entusiastas de todo el país: ely un gran

El evento, que se desarrolla durante este fin de semana largo (sábado 23 y domingo 24 de noviembre), busca potenciar el perfil turístico y cultural de San Pedro.

El Encuentro Soberano de Rastrojeros es el principal atractivo, con una participación estimada de entre 30 y 40 vehículos provenientes de diversas provincias argentinas. Estos vehículos, emblemas de la industria nacional, se exhiben restaurados y conservados, rindiendo homenaje a la historia automotriz argentina.

En simultáneo, se realiza un Encuentro de Autos Tuning, organizado por la agrupación Multimarket Tuning y la institución local Osvaldo "Pato" Morresi.

Esta exhibición convoca a expositores de todo el país, que presentan vehículos modificados con altas prestaciones estéticas y técnicas. La presencia de la agrupación Morresi vincula la pasión por la velocidad y la modificación con la tradición local del automovilismo.