Estudiantes de Vuelta de Obligado presentaron a Salazar un proyecto de inclusión turística

El Intendente Cecilio Salazar recibió en su despacho a un grupo de estudiantes de la localidad de Vuelta de Obligado, quienes le presentaron formalmente un proyecto turístico que busca mejorar la accesibilidad e inclusión en el histórico paraje.

Los alumnos de sexto año del Anexo 2050 de la Escuela Secundaria N.º 5, acompañados por los docentes Marisol Raviola y Juan Grevisse, compartieron su trabajo con el Intendente Salazar y el Director de Turismo, Ignacio Duzac. La propuesta fue elaborada a lo largo del año en el marco de sus materias prácticas y de proyecto.

Los estudiantes Jimena, Alison, Kevin y Joaquín explicaron a las autoridades el proceso de trabajo, las ideas que surgieron en el aula y la perspectiva local que los llevó a diseñar esta iniciativa.

El proyecto, denominado "Huellas Accesibles", se enfoca en la necesidad de que los espacios naturales y patrimoniales de Vuelta de Obligado puedan ser recorridos y disfrutados por personas con movilidad reducida.

Los jóvenes destacaron que el objetivo central es valorar su propio territorio, detectar necesidades reales de su comunidad y aportar soluciones concretas desde la perspectiva de quienes viven cotidianamente en ese entorno histórico. La iniciativa promueve así un entorno más inclusivo y accesible para todos los visitantes y vecinos.

Tanto el Intendente Salazar como el Director Duzac manifestaron su gratitud y destacaron el valor de la iniciativa. Remarcaron la creatividad, el compromiso y la decisión de los jóvenes de acercar un proyecto que pone en foco la identidad local y la mejora del espacio público.

El Intendente Salazar hizo hincapié en el compromiso de la comunidad educativa de Vuelta de Obligado y subrayó la importancia de generar estos espacios donde los jóvenes pueden presentar ideas, expresar inquietudes y aportar miradas que fortalecen el desarrollo turístico y la accesibilidad en el partido.

Las autoridades municipales se comprometieron a analizar la propuesta presentada y a acompañar su desarrollo en la medida de lo posible, reconociendo el potencial de "Huellas Accesibles" para enriquecer la oferta turística de San Pedro.