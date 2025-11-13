Encontraron una moto robada horas después del hurto en Río Tala

La Policía logró recuperar anoche una motocicleta Honda Wave que había sido sustraída minutos antes del interior de un domicilio en San Pedro. El rodado fue hallado por personal del Destacamento de Río Tala.

El procedimiento se concretó durante una recorrida de prevención por la calle Carlevarino, en la localidad de Río Tala, donde los efectivos encontraron el vehículo abandonado. Se trataba de una motocicleta marca Honda Wave 110S CD, de color rojo.

Al realizar las verificaciones correspondientes, se confirmó que la moto había sido robada recientemente a una mujer de 53 años, cuya vivienda se ubica en la calle E. Arnaldo al 1000 de San Pedro.

La Fiscalía local intervino en el caso, avalando las acciones policiales y disponiendo el secuestro de la moto, con las diligencias necesarias para su pronta restitución a la dueña.