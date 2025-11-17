El SEC y la Biblioteca convocan a una peña popular por el Día de la Soberanía

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Pedro, a través de su Casa de la Cultura "Fabián Miranda", y la Biblioteca Popular Rafael Obligado anunciaron que celebrarán elcon una jornada popular.

La convocatoria se enmarca en la conmemoración de los 180 años de la Batalla de la Vuelta de Obligado, un hecho histórico de gran relevancia para el país y, particularmente, para la ciudad bonaerense de San Pedro.

Para sumarse a esta fecha patria (que se celebra oficialmente el 20 de noviembre), ambas instituciones invitan a toda la comunidad a una peña en la calle que se realizará el viernes 21 de noviembre a las 18 horas.

El evento tendrá lugar frente a la sede de ambas entidades, ubicada en la calle Mitre 455, y busca ser un espacio de celebración popular y de reafirmación de los valores de independencia y autodeterminación que simboliza la gesta de 1845. El 20 de noviembre, si bien la conmemoración es el día exacto de la batalla, el feriado nacional se ha trasladado al lunes 24 de noviembre con fines turísticos, siendo el 21 de noviembre un día no laborable puente.