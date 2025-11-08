El Programa Envión exhibirá "Totebags" ecológicas en la Plaza Constitución

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, anunció la realización de una exposición de bolsas ecológicas denominada, que reunirá los trabajos artísticos realizados por adolescentes que participan del Programa Envión.

La muestra busca destacar la creatividad de los jóvenes y promover la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente a través del arte y el trabajo colectivo.

La actividad está programada para el próximo martes 11 de noviembre, y se desarrollará en la fuente de la Plaza Constitución, en el horario de 14:30 a 17:00 horas.

Las bolsas que se exhibirán fueron pintadas por los jóvenes que asisten al espacio Envión Depietri, como parte de las diversas actividades artísticas y recreativas impulsadas por el programa, que busca fortalecer la inclusión social y educativa de adolescentes.

La Comuna extendió la invitación a toda la comunidad sampedrina para que se acerque a disfrutar de la exposición y acompañe el esfuerzo y la creatividad de los participantes del Programa Envión.