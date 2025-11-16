El Museo Paleontológico recupera un cráneo fósil de vizcacha con más de 700.000 años

El Museo Paleontológico de San Pedro (MPSP) anunció la recuperación de un pequeño cráneo fósil, cuya antigüedad se estima superior a los, correspondiente a un ejemplar de vizcacha (Lagostomus maximus) que habitó la zona durante la

El valioso espécimen fue hallado en un sector de barrancas cercanas al barrio Bajo Campodónico durante una recorrida de rutina realizada por el equipo de investigadores de la institución.

Si bien estos roedores son hallazgos recurrentes en el registro fósil de la región pampeana, el ejemplar de vizcacha recuperado reviste particular importancia debido a su excelente estado de conservación y su procedencia de la Edad Ensenadense.

Según informaron desde el MPSP, los especímenes bien conservados de este periodo geológico son menos frecuentes, lo que incrementa el valor del hallazgo, ya que contribuyen a completar el conocimiento sobre la fauna prehistórica de esa época, de la cual aún se carece de numerosos detalles.

El fósil se encontró en condiciones excepcionales: el pequeño cráneo conserva sus mandíbulas perfectamente articuladas y su dentición intacta.

El descubrimiento y la recuperación estuvieron a cargo de un equipo integrado por Walter Parra, quien realizó el hallazgo, en compañía de Alexis Celié, Javier Saucedo, Julio Simonini, Jorge Martínez y José Luis Aguilar, todos miembros activos del grupo de trabajo del museo.

El cráneo ya se encuentra bajo resguardo en el MPSP, donde será sometido a un proceso de preparación y estudio para su posterior exhibición, enriqueciendo el patrimonio paleontológico de San Pedro.