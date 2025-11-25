El Museo de Casa Rosada sumará a su repositorio digital la carta inédita de Sarmiento hallada en San Pedro

La Dirección del Museo Casa Rosada solicitó formalmente el permiso de uso de una carta inédita de Domingo Faustino Sarmiento, descubierta recientemente por el equipo del Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico de San Pedro.

La directora del Museo de Casa Rosada, Mg. Virginia González, se comunicó con José Luis Aguilar, director del Museo Paleontológico, con el propósito de que la misiva sampedrina se incorpore al repositorio digital denominado “Colecciones Sarmientinas”, impulsado desde la página oficial de Presidencia de la Nación.

La funcionaria nacional expresó al equipo de San Pedro: "Considero muy importante esta incorporación al repositorio, ya que se trata de una red de colecciones de todo el país vinculadas al accionar de este destacado presidente argentino desde la segunda mitad del siglo XIX y su influencia en la estructuración de la educación normal argentina".

La carta en cuestión, de alto valor histórico, fue escrita por Domingo Faustino Sarmiento el 28 de noviembre de 1856 y está dirigida al Juez de Paz y Presidente de la Municipalidad de San Pedro de entonces, Don Tomás Obligado. En ella, Sarmiento detalla al Juez la duración y las fechas de las vacaciones de los estudiantes de las escuelas públicas de varones.

Adicionalmente, el museo gubernamental planteó la posibilidad de trasladarse a San Pedro en los próximos días para realizar una entrevista con el equipo del museo local y grabar detalles del hallazgo.

Desde la institución sampedrina se agradeció el interés oficial en difundir este material, al considerar que la acción "fortalece nuestros conocimientos sobre la historia nacional".