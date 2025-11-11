El Club Náutico San Pedro fue sede del 24º Encuentro Nacional e Internacional de Optimist

El Club Náutico San Pedro (CNSP) albergó la 24ª edición del Encuentro Nacional e Internacional de Escuelitas de Optimist, que reunió a más denavegantes de distintas partes del país y del exterior.

La actividad, que demandó meses de organización por parte de la Subcomisión de Escuelita Náutica y la Comisión Directiva, se consolidó como una de las citas relevantes del calendario náutico. Al encuentro asistieron más de 50 entrenadores, además de los familiares y acompañantes de los competidores.

El fin de semana comenzó con el desfile inaugural, donde el Comodoro Dr. Mauricio Gugger y Nano Luppi dieron la bienvenida a los participantes. Posteriormente, se desarrollaron las regatas y las actividades recreativas, con condiciones climáticas adecuadas.

El evento concluyó con la entrega de premios. El barco sorteado entre los competidores fue adjudicado a Vito, del Yacht Club Olivos.

Resultados de los representantes locales

Los navegantes del Club Náutico San Pedro obtuvieron los siguientes resultados en las flotas:

Principiantes: Constantino Bonilla (1º), Dante Romero (7º), Gaspar Hidalgo (31º), Julia Ferrari (40º).

Escuelita: Benigno Ferrari (29º), Julia Kuttel (30º), Bonilla Clara (46º), Rodríguez Simón (99º), Olivia Gil (113º), Bard Salvador (123º), Lucía Blas (141º), Mateo Alsogaray (163º), Oromes Paris (215º), Berigorria Amadeo (231º).

El CNSP calificó el encuentro como una celebración que "dejará un recuerdo a todos los participantes".